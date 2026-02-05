Рыбак вытащил из моря 63-килограммового «монстра» ростом с человека

Позже Ле Ван Хай опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он лежит рядом с макрелью — на снимке видно, что рыба почти сопоставима с человеком по длине. По словам рыбака, ранее ему уже попадались крупные морские обитатели, включая акул весом в десятки килограммов, однако столь крупную макрель он поймал впервые. Продавать улов мужчина не стал, разделив мясо между родственниками и друзьями.