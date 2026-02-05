Рыбак вытащил из моря 63-килограммового «монстра» ростом с человека

Огромная рыба клюнула, когда Ле Ван Хай рыбачил вместе с друзьями у скалистого рифа рядом с пляжем Сонтра. Из-за внушительного веса удочка резко согнулась, а вода вокруг начала бурлить. Чтобы вытащить макрель на берег, рыбаку пришлось звать на помощь товарищей. Борьба с уловом заняла около часа. Из-за размеров рыбу привязали к двум деревянным шестам и переносили частями.
Позже Ле Ван Хай опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он лежит рядом с макрелью — на снимке видно, что рыба почти сопоставима с человеком по длине. По словам рыбака, ранее ему уже попадались крупные морские обитатели, включая акул весом в десятки килограммов, однако столь крупную макрель он поймал впервые. Продавать улов мужчина не стал, разделив мясо между родственниками и друзьями.
Ранее в Новосибирской области рыбак совершил необычный спасательный поступок во время сильных морозов. При температуре около минус 46 градусов мужчина по имени Роман обнаружил на берегу реки обессиленную косулю, которая замерзала. Рыбак решил не оставлять животное и перенёс его в свою палатку.
