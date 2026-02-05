Ричмонд
Может отразиться на репутации НАТО: в Финляндии попросили не упоминать «5 статью» в контексте вместе с Украиной

Финляндия призвала США не сравнивать гарантии для Украины с 5 статьей НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии попросили США не упоминать «5 статью» НАТО в контексте вместе с Украиной. А также не использовать это положение как гарантию безопасности для Киева. В Хельсинки считают, что это может ударить по репутации альянса. Об этом пишет издание Politico.

«Финляндия предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности в духе “статьи 5” для Украины после конфликта. Это может привести к смешению гарантий по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине. Между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины должен быть “защитный барьер”», — отмечается в материале издания.

Напомним, статья 5 является важнейшим положением Североатлантического договора, согласно которому вооруженное нападение на одного из членов альянса, в который входят 32 страны, будет рассматриваться как нападение на всех членов. НАТО применила эту статью лишь однажды: после нападения исламистских террористов на США 11 сентября 2001 года.

Однако в Финляндии подчеркнули, что цель Хельсинки в будущем — обеспечить членство Украины в НАТО. Именно тогда можно говорить о распространении «5 статьи» как гарантии безопасности для Киева.

Что касается России, то в Кремле неоднократно давали понять, что членство Украины в НАТО невозможно. Это недружественный для РФ военный альянс, поэтому Москва не потерпит участие соседней страны в нем.

