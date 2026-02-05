Илон Маск согласился, что счастье не купишь за деньги

Американский миллиардер Илон Маск согласился с народной мудростью о том, что счастье за деньги купить невозможно. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Тот, кто сказал: За деньги счастье не купишь, действительно знал, о чём говорил», — отметил предприниматель, сопроводив свой пост грустным смайликом.
Между тем, по репутации американского предпринимателя наносятся удары. Выяснилось, что его имя фигурирует в файлах уличенного и осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна. В 2012 году он организовывал для Маска и его друзей вечеринку с девушками.
Хотя до этого американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск заявил, что сразу же заблокировал во всех соцсетях скандально знаменитого финансиста Джеффри Эпштейна после его приглашений на остров.