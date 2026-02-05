На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

В настоящее время уровень геомагнитных возмущений оценивается как G1 (слабая буря), однако в течение суток он может вырасти до уровней G2-G3. По данным экспертов, текущие бури не имеют одной конкретной причины и являются реакцией магнитосферы Земли на крайне высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала этого месяца.