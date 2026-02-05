На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

На Земле зарегистрировали начало магнитных бурь, вызванных повышенной солнечной активностью. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В настоящее время уровень геомагнитных возмущений оценивается как G1 (слабая буря), однако в течение суток он может вырасти до уровней G2-G3. По данным экспертов, текущие бури не имеют одной конкретной причины и являются реакцией магнитосферы Земли на крайне высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала этого месяца.
Спусковым механизмом стало прибытие края плазменного облака, выброшенного в космос в понедельник, 2 февраля, во время самой мощной за последние полтора года солнечной вспышки класса X8.1.
В ночной зоне западного полушария уже наблюдаются интенсивные полярные сияния, достигшие максимального 10-го уровня по шкале яркости. Яркое свечение зафиксировали над всей территорией Канады, а также в северных штатах США.
Ситуация для территории России, по оценкам специалистов, станет более понятной примерно через 10 часов, когда произойдет смещение линии раздела дня и ночи на европейскую часть страны.
Напомним, в среду, 4 февраля, на Солнце произошли 15 вспышек, одна из которых была высочайшего класса X — точная мощность оценена в 4.2 балла.