Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года.

— Я буду там (в Китае — прим. «ВМ») в апреле, и затем он (Си Цзиньпин — прим. «ВМ») к концу года прибудет в Белый дом, — высказался американский лидер в интервью телеканалу NBC.

По словам Трампа, между ним и председателем КНР сохраняются хорошие отношения.

16 января Дональд Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю. Так, во время интервью президент Соединенных Штатов остановил журналиста и удалился, чтобы поговорить с китайским лидером.

В Сети появилась информация, что Дональд Трамп планирует ограничить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Соответствующий пункт должен стать частью соглашения по статусу острова, которое находится в стадии обсуждения.

В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Какая страна станет следующей в «послужном списке» президента США Дональда Трампа после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и что планирует американский лидер, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше