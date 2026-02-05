Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон в конце 2026 года.
— Я буду там (в Китае — прим. «ВМ») в апреле, и затем он (Си Цзиньпин — прим. «ВМ») к концу года прибудет в Белый дом, — высказался американский лидер в интервью телеканалу NBC.
По словам Трампа, между ним и председателем КНР сохраняются хорошие отношения.
16 января Дональд Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю. Так, во время интервью президент Соединенных Штатов остановил журналиста и удалился, чтобы поговорить с китайским лидером.
В Сети появилась информация, что Дональд Трамп планирует ограничить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Соответствующий пункт должен стать частью соглашения по статусу острова, которое находится в стадии обсуждения.
В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Какая страна станет следующей в «послужном списке» президента США Дональда Трампа после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и что планирует американский лидер, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.