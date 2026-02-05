Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025−2026, говорится в исследовании «Мегамаркета», его данные есть в распоряжении РИА Новости.
«За декабрь-январь 2025−2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника — 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон», — сказали в компании.
В сегменте крупной бытовой техники наибольшим спросом пользовались холодильники, стиральные машины, увлажнители воздуха и встраиваемая техника. Среди малой бытовой техники, в свою очередь, лидировали моющие пылесосы, аэрогрили и автоматические кофемашины, а в категории «Смартфоны и аксессуары» — беспроводные наушники, смартфоны и планшеты.
На первом месте по объему покупок — категория «Супермаркет», на которую пришлось 23% всех заказов, а средний размер скидки составил 13%. В декабре-январе годом ранее доля таких покупок не превышала 12%. А по размеру скидок лидируют товары из категории «Мебель» — в среднем цены снижались на 18%.
«Зимой 2023−2024 годов основная часть оборота акционных товаров приходилась на электронику. В 2024—2025 году спрос стал менее концентрированным: электроника сохранила значимую долю, однако самые высокие средние скидки сместились в сезонные товары и одежду. При этом в декабре-январе 2025−2026 лидерами по обороту со скидками стали продукты и товары повседневного спроса», — отметили в «Мегамаркете».