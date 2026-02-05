Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах

«За декабрь-январь 2025−2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника — 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон», — сказали в компании.