Новый скандал на Олимпиаде: тренировки саночников были сорваны из-за проблем с электричеством

Трасса, протяжённостью 1700 метров, расположена в заснеженной местности и преимущественно защищена от ветровых нагрузок. Её официальное название — в честь итальянского бобслеиста Эудженио Монти, двукратного олимпийского чемпиона 1968 года, завоевавшего также две серебряные медали на Играх 1956 года в Кортине на оригинальной трассе, носившей впоследствии его имя. После ускоренного завершения строительных работ часть спортсменов уже имела возможность протестировать трассу на соревнованиях в ноябре 2025 года, однако для многих среда четвёртого февраля стала первым знакомством с объектом.