Новый скандал на Олимпиаде: тренировки саночников были сорваны из-за проблем с электричеством

На Олимпиаде прошёл первый тренировочный заезд саночников на новой 1700-метровой трассе имени Эудженио Монти. Старт отложили на час из-за неполадок с электропитанием. Трасса показала высокую техническую сложность, особенно на четвёртом и одиннадцатом поворотах. Лучшие результаты показали австрийцы Йонас Мюллер и Вольфганг Киндль, а во втором заезде лидировал итальянец Доминик Фишналлер. В заезде участвовал россиянин Павел Репилов. Соревнования в одиночном разряде пройдут 5−6 февраля.
Экстремальный характер новой трассы подтверждён на первом тренировочном заезде саночников в Кортине.
Четвёртого февраля 2026 года в итальянской Кортине-д’Ампеццо состоялся первый тренировочный заезд саночников в рамках подготовки к Олимпийским играм. Мероприятие, получившее название Luge-First, позволило спортсменам впервые в текущем олимпийском цикле оценить технические особенности новой трассы. Среди участников был российский саночник Павел Репилов, выступающий на Играх в нейтральном статусе.
Трасса, протяжённостью 1700 метров, расположена в заснеженной местности и преимущественно защищена от ветровых нагрузок. Её официальное название — в честь итальянского бобслеиста Эудженио Монти, двукратного олимпийского чемпиона 1968 года, завоевавшего также две серебряные медали на Играх 1956 года в Кортине на оригинальной трассе, носившей впоследствии его имя. После ускоренного завершения строительных работ часть спортсменов уже имела возможность протестировать трассу на соревнованиях в ноябре 2025 года, однако для многих среда четвёртого февраля стала первым знакомством с объектом.
Старт тренировочного заезда был отложен на один час из-за неполадок с электроснабжением. В общей сложности на трассу вышли 25 участников. По итогам первого заезда лидирующую позицию занял австриец Йонас Мюллер, опередивший серебряного призёра Олимпиады-2022 Вольфганга Киндля. Во втором заезде лучший результат показал итальянский саночник Доминик Фишналлер, бронзовый призёр пекинской Олимпиады, стартовавший последним при пониженной температуре воздуха.
Спортсмены отметили высокую техническую сложность отдельных участков трассы, в частности четвёртого и одиннадцатого поворотов, где достижение максимальной скорости затруднено. Некоторые участники столкнулись с необходимостью корректировки настроек снаряда между заездами в условиях борьбы за тысячные доли секунды. Американский саночник Джонатан Густафсон оценил состояние ледовой поверхности как отличное, указав на её повышенную гладкость по сравнению с ноябрьскими тестами.
Эксперт телеканала TNT, бывший британский олимпийский бобслеист Ламин Дин, охарактеризовал трассу как крайне техничную, подчеркнув, что ошибки на поворотах с первого по пятый практически невозможно компенсировать на последующих участках из-за низкой скорости и специфики профиля трассы. Особую сложность объект представляет для дисциплин с меньшей массой снаряда, включая женский монобоб.
Российский спортсмен Павел Репилов принял участие в тренировочной сессии, стартовав под шестнадцатым номером между словаком Йозефом Нинисом и чехом Ондреем Хайманом. Его соотечественница Дарья Олесик приступила к тренировкам на следующий день, пятого февраля. По информации президента Федерации санного спорта России Наталии Гарт, окончательный выбор экипировки для олимпийских стартов будет осуществлён после завершения тренировочных заездов.
Тренер российских саночников Александр Васин сообщил о своевременном прибытии спортсменов в Олимпийскую деревню. Перелёт из России в Милан завершился вечером третьего февраля, после чего делегация совершила пятичасовой трансфер в Кортину. Размещение организовано в мобильных домах с двумя жилыми отсеками в каждом блоке. Питание в олимпийской столовой соответствует стандартам предыдущих Игр.
Соревновательная программа стартует в субботу пятое февраля двумя заездами в одиночном разряде среди мужчин. Завершающие два заезда, определяющие медалистов, пройдут в воскресенье шестого февраля. Первая тренировочная сессия саночников была запланирована на 21 час 30 минут по московскому времени четвёртого февраля 2026 года.