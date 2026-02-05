Ричмонд
Канадский хоккеист НХЛ Маккенне обвинён в нападении с тяжкими последствиями

После инцидента в Пенсильвании канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне выдвинули обвинения в тяжком нападении и нескольких других правонарушениях. Об этом сообщил телеканал ESPN со ссылкой на документы магистратского окружного суда штата.

Источник: Life.ru

Хоккеиста обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами первой степени, простом нападении и нарушении общественного порядка — за домогательства и участие в драке. Инцидент произошёл 31 января: Маккенне ударил 21-летнего мужчину по лицу, что привело к травмам, потребовавшим хирургического вмешательства.

Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения и/или штраф в размере $25 тыс. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля. На данный момент спортсмен отпущен под залог в размере $20 тыс.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы верхней части тела, полученной в дорожной аварии по пути на игру. Врачи осмотрели игрока на арене и запретили ему выходить на лёд.

