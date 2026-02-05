Канадский хоккеист НХЛ Маккенне обвинён в нападении с тяжкими последствиями

Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения и/или штраф в размере $25 тыс. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля. На данный момент спортсмен отпущен под залог в размере $20 тыс.