Канадский хоккеист НХЛ Маккенне обвинён в нападении с тяжкими последствиями

Хоккеиста обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами первой степени, простом нападении и нарушении общественного порядка — за домогательства и участие в драке. Инцидент произошёл 31 января: Маккенне ударил 21-летнего мужчину по лицу, что привело к травмам, потребовавшим хирургического вмешательства.
Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения и/или штраф в размере $25 тыс. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля. На данный момент спортсмен отпущен под залог в размере $20 тыс.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы верхней части тела, полученной в дорожной аварии по пути на игру. Врачи осмотрели игрока на арене и запретили ему выходить на лёд.
