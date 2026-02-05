Ричмонд
С вокалиста «Порнофильмов» Котлярова * взыскали штрафы за дискредитацию ВС РФ

Приставы принудительно взыскали с вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* два штрафа, назначенные судом за дискредитацию ВС РФ. Музыкант получил их в июне и сентябре 2024 года.

В общей сложности с музыканта взыскали сто тысяч рублей, исполнительные производства против него прекращены. На данный момент с него осталось взыскать исполнительский сбор в шесть тысяч, пишет РИА «Новости».

Напомним, Владимир Котляров*, известный своей поддержкой Украины, продолжает вести предпринимательскую деятельность в России. Подтверждением этого служит подача от его имени необходимых документов в Социальный фонд в августе. Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя законодательство предусматривает возможность дистанционной отчётности. Следовательно, его официальная хозяйственная активность в стране формально остается действующей. Позднее выяснилось, что ФНС заблокировала счета беглого музыканта.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.