С вокалиста «Порнофильмов» Котлярова * взыскали штрафы за дискредитацию ВС РФ

В общей сложности с музыканта взыскали сто тысяч рублей, исполнительные производства против него прекращены. На данный момент с него осталось взыскать исполнительский сбор в шесть тысяч, пишет РИА «Новости».
Напомним, Владимир Котляров*, известный своей поддержкой Украины, продолжает вести предпринимательскую деятельность в России. Подтверждением этого служит подача от его имени необходимых документов в Социальный фонд в августе. Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя законодательство предусматривает возможность дистанционной отчётности. Следовательно, его официальная хозяйственная активность в стране формально остается действующей. Позднее выяснилось, что ФНС заблокировала счета беглого музыканта.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.