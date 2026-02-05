ДТП, отмена парома, перекрытый спуск: снегопад осложнил транспортное сообщение во Владивостоке (ОБНОВЛЕНО В 17:19)

Недоумение горожан вызывают демонтажные работы на площади Луговой, где вчера снесли незаконную постройку с магазином и кафе, а сегодня бригада муниципальных рабочих вывозит строительный мусор. Почему его не убрали ночью или вчера вечером, а оставили работы на день с неблагоприятным прогнозом погоды, неясно. По информации ЦОДД Владивостока, работы влияют на движение по улицам Луговой и Спортивной со стороны улицы Вилкова.