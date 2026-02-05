ДТП, отмена парома, перекрытый спуск: снегопад осложнил транспортное сообщение во Владивостоке (ОБНОВЛЕНО В 17:19)

Недоумение горожан вызывают демонтажные работы на площади Луговой, где вчера снесли незаконную постройку с магазином и кафе, а сегодня бригада муниципальных рабочих вывозит строительный мусор. Почему его не убрали ночью или вчера вечером, а оставили работы на день с неблагоприятным прогнозом погоды, неясно. По информации ЦОДД Владивостока, работы влияют на движение по улицам Луговой и Спортивной со стороны улицы Вилкова.
Практически парализовано движение по улице Гоголя. На подъёме к верхней станции фуникулёра буксуют контейнеровозы.
В районе улицы Калинина, 275А («Зелёный остров») произошло ДТП, о котором также предупреждает городской Центр организации дорожного движения. Столкнулись две легковушки на выезде с Диомида на гостевую трассу. Ещё одно ДТП зафиксировано ЦОДД на перекрестке улиц Светланской и Капитана Шефнера в районе остановки «Стадион Авангард».
Сам спуск по улице Капитана Шефнера дорожники перекрыли ещё с утра.
На дорогах Владивостока работает 258 сотрудников по уборке территорий и 169 единиц спецтехники: пескоразбрасывающие машины, тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и дежурные машины. Работа техники также может влиять на движение транспорта. «Экспресс Приморья», в свою очередь, сообщает, что на движение поездов снегопад не повлиял, пассажиров приглашают в вечерний час пик воспользоваться электричкой, а не автотранспортом.
По оценке сервиса 2ГИС, дороги Владивостока к 15:50 уже были загружены на 9 баллов. А в16 часов достигнута 10-балльная отметка.
Сложности будут и для островных территорий: на сайте морского сообщения Владивостока указано, что по погодным условиям отменены рейсы парома «Босфор Восточный» сегодня в 17:00 из Владивостока на остров Попова и завтра в 8:00 с острова Попова на материк. Также 5 и 6 февраля отменены рейсы аэролодки «Север», соединяющей острова Попова и Рейнеке.
Обновление в 16:40. Госавтоинспекция объявила, что въезд во Владивосток большегрузного транспорта ограничен на время непогоды. Тем временем в городе появились новые «очаги» буксующих контейнеровозов, например, на подъёме к дорожной развязке по улице Окатовой.
Обновление в 17:19. На трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл введено ограничение для всех видом транспорта на время работы снегоуборочной техники и обработки дорожного полотна противогололедными реагентами, предупреждает служба «Содержание городских территорий».