Омских чиновников заставили выплатить 170 тысяч рублей за укус собакой мальчика

Прокуратура Шербакульского района Омской области провела проверку по обращению местной жительницы по факту получения ее 3-летним сыном травм вследствие нападения безнадзорной собаки. Установлено, что в дневное время 28 апреля 2025 года, на ребенка, находившегося во дворе своего домовладения, напала собака. Безнадзорная псина забежала с неогороженного заднего двора и укусила малыша несколько раз за лицо. С полученными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Зарубцевавшиеся раны на лице являются неизгладимыми.