Омских чиновников заставили выплатить 170 тысяч рублей за укус собакой мальчика

В Омской области суд обязал чиновников Шербакульского района выплатить 170 тысяч рублей местной семье. Эти деньги стали компенсацией нанесенного ущерба ребенку, которого укусила за лицо собака.
Прокуратура Шербакульского района Омской области провела проверку по обращению местной жительницы по факту получения ее 3-летним сыном травм вследствие нападения безнадзорной собаки. Установлено, что в дневное время 28 апреля 2025 года, на ребенка, находившегося во дворе своего домовладения, напала собака. Безнадзорная псина забежала с неогороженного заднего двора и укусила малыша несколько раз за лицо. С полученными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Зарубцевавшиеся раны на лице являются неизгладимыми.
Учитывая отсутствие собственника у собаки, виновными определили чиновников местной администрации, которые обязаны следить за ситуацией с безнадзорными животными. Прокурор Шербакульского района направил в суд исковое заявление о взыскании с муниципалитета в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить родителям ребенка 170 тысяч рублей.