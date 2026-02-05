Умер Ламонте Маклемор, вокалист и сооснователь группы 5th Dimension

Умер американский певец Ламонт Маклемор, который был одним из основателей группы 5th Dimension, популярной в 1960-х и 1970-х годах. Артисту было 90 лет, сообщает CNN.
Отмечается, что певец ушел из жизни в своем доме в Лас-Вегасе в окружении семьи. Незадолго до кончины Маклемор перенес инсульт.
Напомним, прорывным хитом 5th Dimension в 1967 году стала кавер-версия песни группы Mamas & the Papas «Go Where You Wanna Go». Тогда же группа выпустила хит «Up, Up and Away», который получил впоследствии четыре премии «Грэмми».
У МакЛемора остались супруга Миэко МакЛемор, с которой он прожил 30 лет, дочь Сиара, сын Дарен, сестра Джоан и трое внуков.
Накануне мир российской эстрады потерял ещё одну заметную фигуру: Георгий Портной, музыкант, концертный директор и многолетний участник легендарного ансамбля «Песняры», скоропостижно скончался в столице.
А 3 февраля в возрасте 89 лет умерла Светлана Жильцова, ведущая «КВН», «Будильника» и «Спокойной ночи, малыши».