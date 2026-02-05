Ричмонд
Число школ с низкими баллами ОГЭ в Башкирии снизилось в два раза

Башкирия стала лидером по качеству школьного образования в стране.

Источник: Комсомольская правда

По итогам прошлого года Башкирия вошла в число лучших регионов России по качеству образования. Многие местные школы получили специальный знак качества за высокие образовательные результаты и ответственный подход к оцениванию знаний. Об этом сообщил Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Глава ведомства пояснил, что такого успеха удалось достичь благодаря реализации в регионе специального проекта «Сдам ОГЭ!» и регулярной диагностике профессиональных пробелов у педагогов. Эти меры позволили за короткий срок сократить в два раза количество школ, показывающих низкие результаты на экзаменах.

Также Ильдар Мавлетбердин добавил, что опыт Башкирии был признан одной из лучших практик в стране. Рособрнадзор рекомендовал другим регионам перенять республиканские наработки для улучшения своей работы.

