Число школ с низкими баллами ОГЭ в Башкирии снизилось в два раза

По итогам прошлого года Башкирия вошла в число лучших регионов России по качеству образования. Многие местные школы получили специальный знак качества за высокие образовательные результаты и ответственный подход к оцениванию знаний. Об этом сообщил Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
Глава ведомства пояснил, что такого успеха удалось достичь благодаря реализации в регионе специального проекта «Сдам ОГЭ!» и регулярной диагностике профессиональных пробелов у педагогов. Эти меры позволили за короткий срок сократить в два раза количество школ, показывающих низкие результаты на экзаменах.
Также Ильдар Мавлетбердин добавил, что опыт Башкирии был признан одной из лучших практик в стране. Рособрнадзор рекомендовал другим регионам перенять республиканские наработки для улучшения своей работы.
