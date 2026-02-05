Десять пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

За сутки 4 февраля подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области были задействованы в ликвидации последствий четырнадцати происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
По данным ведомства, силами пожарных и спасателей было потушено десять техногенных пожаров, а также ликвидированы последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.
На выполнение аварийно-спасательных работ оперативно выезжали 92 специалиста. Для тушения пожаров и оказания помощи на дорогах было задействовано 23 единицы специальной техники.
