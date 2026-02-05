Со дня на день в Петербурге начнут петь зимние соловьи

У этих птиц черными бывают только кавалеры. На темном фоне у них выделяются желтый клюв и желтая обводка вокруг глаз.
Ярким клюв становится только у взрослых самцов, у молодых же в первый год жизни клюв темного цвета. А вот самка имеет неприметное, бурое оперение.
В последние годы пернатые иногда остаются зимовать в Северной столице, часть отправляется в Западную Европу. А зимующую семью специалист встретил в Невском районе.
Во второй половине зимы дрозды уже начинают петь, украшая своей приятной нежной флейтовой трелью парки, скверы и дворы нашего города. Черного дрозда считают одним из лучших певцов: по мнению многих, своим искусством он превосходит самого соловья!