Работы по восстановлению участка ЛЭП в Мурманске завершены

Заполярные энергетики завершили реконструкцию поврежденной ЛЭП, снабжающей Мурманск и Североморск. Как отметили в пресс-службе «Россети Северо-Запад», в ходе восстановительных работ специалисты установили шесть опор взамен тех, что вышли из строя из-за шторма 23 января. На текущий момент целостность высоковольтной сети полностью восстановлена.

Источник: Life.ru

Напомним, 23 января из-за сильного гололёда и изморози в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, что вызвало массовые отключения света. Для полного возобновления электроснабжения пришлось смонтировать временные опоры. По факту аварии возбуждено уголовное дело о халатности. 27 января власти отчитались о полном восстановлении энергоснабжения. 31 января, произошёл новый сбой, свет пропал в Мурманске и Североморске. В первую очередь электроснабжение вернули котельным и водоканалу столицы региона. «Россети» позже сообщили о полном восстановлении подачи электричества.

