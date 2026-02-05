Работы по восстановлению участка ЛЭП в Мурманске завершены

Напомним, 23 января из-за сильного гололёда и изморози в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, что вызвало массовые отключения света. Для полного возобновления электроснабжения пришлось смонтировать временные опоры. По факту аварии возбуждено уголовное дело о халатности. 27 января власти отчитались о полном восстановлении энергоснабжения. 31 января, произошёл новый сбой, свет пропал в Мурманске и Североморске. В первую очередь электроснабжение вернули котельным и водоканалу столицы региона. «Россети» позже сообщили о полном восстановлении подачи электричества.