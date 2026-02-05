В Омской области сокращается численность медсестер

В Омской области с 2020 по 2024 год ежегодно снижалась численность среднего медицинского персонала, к которому относятся, в частности, медсестры, фельдшеры и акушерки. Такие данные приводят статистики Новосибирскстата.
Так, в 2020-м численность среднего медперсонала в Омске и области составляла 22,2 тысячи человек, а к 2024-му она сократилась до 20,6 тысячи человек.
Вместе с тем снижается и обеспеченность жителей этими специалистами. Если в 2020-м на 10 тысяч омичей приходилось 118 медсестер и фельдшеров, то к 2024 году этот показатель снизился до 114,2.
При этом с врачами, по данным статистиков, наблюдается обратная динамика. С 2022 к 2024 году численность врачей всех специальностей в Омске и области выросла с 9,4 до 9,6 тысячи человек. А обеспеченность жителей врачами выросла за тот же период с 51,2 до 53 человек на 10 тысяч жителей.
Также в период с 2022 по 2024 год наблюдался рост мощностей амбулаторно-поликлинических организаций: число помещений в смену выросло с 50,8 тысячи до 51,5 тысячи; число посещений на 10 тысяч человек — с 277,3 до 285,1 в смену.