В Омской области сокращается численность медсестер

При этом с врачами, по данным статистиков, наблюдается обратная динамика. С 2022 к 2024 году численность врачей всех специальностей в Омске и области выросла с 9,4 до 9,6 тысячи человек. А обеспеченность жителей врачами выросла за тот же период с 51,2 до 53 человек на 10 тысяч жителей.