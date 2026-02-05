Сильнее всего в Пермском крае не хватает врачей, дворников и поваров

По данным hh.индекса, самое высокое среднее соотношение активных резюме к активным вакансиям в 2025 году наблюдалось у режиссеров и сценаристов, директоров по маркетингу и PR, руководителей отделов аналитики, креативных директоров, видеооператоров и видеомонтажеров, а также копирайтеров, редакторов, корректоров — больше 110 активных резюме к активным вакансиям.