Сильнее всего в Пермском крае не хватает врачей, дворников и поваров

«Самыми дефицитными в 2025 году стали врачи: на одну активную вакансию приходилось всего 0,6 резюме при норме 4,0−7,9», — сообщила «ФедералПресс» менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.
Также острый дефицит наблюдался среди дворников (1,1 резюме), поваров, пекарей и кондитеров (1,5), продавцов-консультантов и кассиров (1,7), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,8), главврачей и заведующих отделением (1,9).
Меньше же всего предложений в прошлом году было для гейм-дизайнеров, консультантов по стратегии, бортпроводников, продюсеров и комплаенс-менеджеров — до 10 вакансий за год.
По данным hh.индекса, самое высокое среднее соотношение активных резюме к активным вакансиям в 2025 году наблюдалось у режиссеров и сценаристов, директоров по маркетингу и PR, руководителей отделов аналитики, креативных директоров, видеооператоров и видеомонтажеров, а также копирайтеров, редакторов, корректоров — больше 110 активных резюме к активным вакансиям.