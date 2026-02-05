Мужчина без легкого провел двое суток в ожидании трансплантации органа

Через двое суток пациенту выполнили двустороннюю трансплантацию донорских легких. После операции инфекционные агенты больше не обнаруживались. Спустя три дня мужчину отключили от ЭКМО, через неделю — от искусственной вентиляции легких, а через восемь недель выписали из стационара.