Мужчина без легкого провел двое суток в ожидании трансплантации органа

Американские ученые сообщили о первом экспериментальном применении экстракорпорального полностью искусственного легкого. Аппарат позволил поддерживать жизнь 33-летнего пациента без легких в течение 48 часов в ожидании трансплантации. Описание случая опубликовано в научном журнале Med.
Речь идет о пациенте с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом, развившимся после гриппа В. Заболевание осложнилось лекарственно-устойчивой некротизирующей пневмонией и септическим шоком. Несмотря на интенсивную терапию и подключение к экстракорпоральной мембранной оксигенации, состояние мужчины оставалось критическим, с периодическими остановками сердца.
Врачи пришли к выводу, что единственным шансом на спасение является полное удаление обоих легких с последующей трансплантацией. Однако в таких условиях стандартные методы жизнеобеспечения не позволяют стабильно поддерживать кровообращение из-за отсутствия малого круга кровообращения.
Команда торакального хирурга Анкита Бхарата из Северо-Западного университета в Чикаго разработала систему, функционирующую как полностью искусственное легкое. Она сочетает модифицированный шунт для компенсации сосудистого сопротивления и систему ЭКМО, обеспечивающую газообмен и физиологический ток крови через сердце.
После двустороннего удаления легких пациента подключили к аппарату. Уже в первые часы врачи зафиксировали резкое улучшение показателей кровообращения. В течение 12 часов полностью отпала необходимость в препаратах для поддержания давления, нормализовались уровни лактата, функции почек и печени, насыщение крови кислородом превышало 92%. Признаков сердечной перегрузки или тромбоза не выявили.
Через двое суток пациенту выполнили двустороннюю трансплантацию донорских легких. После операции инфекционные агенты больше не обнаруживались. Спустя три дня мужчину отключили от ЭКМО, через неделю — от искусственной вентиляции легких, а через восемь недель выписали из стационара.
Наблюдение в течение двух лет показало, что пересаженные легкие функционируют полноценно, признаков отторжения выявлено не было. Исследование удаленных органов подтвердило необратимое разрушение легочной ткани, что оправдало радикальное хирургическое решение.
Авторы работы отмечают, что этот случай демонстрирует принципиальную возможность безопасного использования полностью искусственного легкого как «моста» к трансплантации у пациентов, которые ранее считались нетрансплантабельными из-за тяжелого сепсиса и нестабильного кровообращения.
