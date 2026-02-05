США и Британия направили танки к границе РФ: чего хотят войска НАТО

Вооруженные силы США и Великобритании развернули танки M1A2 Abrams и Challenger 2 для участия в зимних учениях НАТО в Эстонии, в районе Тапы, примерно в 100 км от границы с Россией. Подразделения отрабатывают маневренные боевые действия в условиях низких температур и ограниченной видимости. Об этом пишет Military Watch Magazine.