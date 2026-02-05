США и Британия направили танки к границе РФ: чего хотят войска НАТО

Вооруженные силы США и Великобритании развернули танки M1A2 Abrams и Challenger 2 для участия в зимних учениях НАТО в Эстонии, в районе Тапы, примерно в 100 км от границы с Россией. Подразделения отрабатывают маневренные боевые действия в условиях низких температур и ограниченной видимости. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Эксперты расценивают размещение бронетехники около российских границ как демонстративный военный и политический сигнал Москве.
Развертывание танков двумя ядерными державами также рассматривается как элемент «стратегического давления» на Россию, которая одновременно наращивает производство и модернизацию танков Т-90М.
На этом фоне авторы публикации также отмечают качественное улучшение развернутых сил США в Европе, включая увеличение количества современной бронетехники, несмотря на то что американские войска стремились сократить численность личного состава в европейских странах.
Ранее MWM отметили, что российские танки Т-90М пугают Запад. Они превосходят предшественников по огневой мощи благодаря новой пушке и автомату заряжания.