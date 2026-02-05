Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз

«В 2026—2028 годах в каждом регионе будут созданы государственные детские сады “Янги авлод” на 120 мест, а также Инновационные центры развития детей в их структуре. В этих детских садах введут дополнительные должности руководителя и воспитателя-наставника, руководящим сотрудникам и педагогам будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 20 процентов от тарифной ставки», — говорится в сообщении.