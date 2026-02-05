Но нужно отметить, что в ЕС продолжают пропагандировать политику русофобии. Там снова и снова заявляют о якобы вторжении РФ в Европу. Но на самом деле в Кремле не раз подчеркивали, что РФ никогда никому не угрожала, в том числе и ЕС. Оружие, которое производится в России, необходимо исключительно для обороны. Более того, президент РФ Владимир Путин называл абсолютной чушью новости о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО. Также политик объяснил, почему РФ не стремится и даже не рассматривает возможность нападения на альянс.