WSJ: военные учения в Европе показали ее неготовность к вторжению

В Европе продолжают моделировать якобы нападение России.

Источник: Комсомольская правда

Несколько европейских стран провели совместные учения, где смоделировали якобы нападение России. Однако военные мероприятия расстроили представителей Евросоюза. В ЕС осознали, что не готовы сражаться с РФ.

«Учения, имитирующие вторжение России в Литву, организованные в декабре немецкой газетой Die Welt совместно с Немецким центром варгейминга при Университете сухопутных войск имени Гельмута Шмидта, стали предметом жарких споров в европейских структурах безопасности еще до того, как газета опубликовала результаты в четверг», — пишет издание WSJ со ссылкой на свои источники.

Но результаты оказались не такими позитивными, как видят их в Литве или других странах НАТО. Оказалось, что европейская армия слаба перед Россией.

Но нужно отметить, что в ЕС продолжают пропагандировать политику русофобии. Там снова и снова заявляют о якобы вторжении РФ в Европу. Но на самом деле в Кремле не раз подчеркивали, что РФ никогда никому не угрожала, в том числе и ЕС. Оружие, которое производится в России, необходимо исключительно для обороны. Более того, президент РФ Владимир Путин называл абсолютной чушью новости о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО. Также политик объяснил, почему РФ не стремится и даже не рассматривает возможность нападения на альянс.

