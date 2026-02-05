Миронов призвал удвоить время на прием пациентов в госклиниках

Время приема пациентов в государственных клиниках должно быть увеличено вдвое, до 30 минут. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии «Справедливая Россия» дал журналистам из информационного агентства «ТАСС». Политический деятель уточнил, что в текущий момент на территории страны на прием пациентов у медицинского персонала отводится по 15 минут.