«Беларусь 1» показал, какое авто получил за победу в «Фактор.by» Ибрагим Карасов

Автомобиль от «Беларусь 1» получил в подарок победитель «Фактор.by» Ибрагим Карасов.

Источник: Комсомольская правда

В эфире «Беларусь 1» показали, какое авто получил за победу в «Фактор.by» российский певец Ибрагим Карасов.

Ранее мы писали о том, что Ибрагим Карасов cтал победителем пятого сезона белорусского телешоу «Фактор.by».

Певец из российского Нового Уренгоя был в команде российского певца Дениса Клявера. Зрители выбрали лидера среди суперфиналистов во время голосования. Победителя пятого сезона телешоу «Фактор.by» объявили 23 января.

Главный приз от Белтелерадиокомпании — новенький внедорожник Ибрагим Карасов получил на днях. Певцу подарили белый внедорожник Belgee X50.

— Какой будет приз я не интерсовался до третьего или четвертого эфира. Честно, мне неинтересно было, я пришел петь, заниматься творчеством. А когда мне сказали, что главный приз — это автомобиль, подумал, ну, хорошо, ладно. И я до сих не верю, что проект со мной случился, не говоря о машине! — поделился исполнитель.

Внедорожник от «Беларусь 1» получил в подарок победитель «Фактор.by» Ибрагим Карасов. Фото: соцсети.

В соцсетях* Ибрагим Карасов также поделился радостным моментом и показал, как забирал свой новый автомобиль из салона. На вопрос от подписчиков, есть ли у Карасова водительские права, он не ответил, но попросил не беспокоиться: «Чтобы было безопасно всем, я посадил за руль Шамхала! Без паники».

Напомним, Шамхал Хачатурян является ведущим солистом Белорусского государственного академического музыкального театра. Он также участвовал в пятом сезоне шоу «Фактор.by». где и сдружился с Карасовым.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

Кстати, ранее автомобиль года был назван в Беларуси.

Тем временем глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал, чего с белорусским ТВ не было даже во время «Евровидения»: «То есть каждый второй из включенных телевизоров».