Озерские спасатели получили конфискованный у иностранца лазерный нивелир

Прибор для точной разметки положения объектов незаконно пытался провезти в Россию иностранец. Он прибыл авиарейсом из Душанбе. При проверке в аэропорту выяснилось, что мужчина собирался использовать нивелир в коммерческих целях. Оборудование следовало задекларировать, но мужчина этого не сделал.