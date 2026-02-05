Ричмонд
Озерские спасатели получили конфискованный у иностранца лазерный нивелир

В Челябинской области таможенники отдали спасателям нивелир.

Источник: Челябинская таможня

Уральский учебно-спасательный центр МЧС, который находится в Озерске, получил от Челябинской таможни лазерный нивелир.

Прибор для точной разметки положения объектов незаконно пытался провезти в Россию иностранец. Он прибыл авиарейсом из Душанбе. При проверке в аэропорту выяснилось, что мужчина собирался использовать нивелир в коммерческих целях. Оборудование следовало задекларировать, но мужчина этого не сделал.

Как пояснили в пресс-службе Челябинской таможни, за недекларирование суд конфисковал прибор, а теперь нивелир решили передать спасателям.