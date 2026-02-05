Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слон протаранил сафари-джип с британскими туристами в Танзании

В Танзании слон пошел на таран сафари-джипа, в котором находились туристы из Великобритании. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Daily Mail.

В Танзании слон пошел на таран сафари-джипа, в котором находились туристы из Великобритании. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Daily Mail.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как туристы смеются, наблюдая за слоном, стоящим вдалеке от машины. Однако потом отдыхающие начинают кричать, когда животное внезапно бросается к машине. Слон врезается в грузовик, разбивает окно и трясет машину.

Водителю удалось отвезти туристов в безопасное место, передает издание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

До этого дикий слон напал на автомобиль с российскими туристами на Шри-Ланке. Животное подошло к машине, разбило стекло и попыталось ее перевернуть. Местные жители объяснили, что слон проголодался и искал фрукты.

В Таиланде произошло смертельное нападение дикого слона на иностранного туриста. Взрослый самец внезапно бросился к мужчине, поднял его хоботом, с силой швырнул на землю и нанес несколько смертельных ударов ногами.