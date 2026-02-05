Слон протаранил сафари-джип с британскими туристами в Танзании

На опубликованных в Сети кадрах видно, как туристы смеются, наблюдая за слоном, стоящим вдалеке от машины. Однако потом отдыхающие начинают кричать, когда животное внезапно бросается к машине. Слон врезается в грузовик, разбивает окно и трясет машину.