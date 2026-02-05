Слон протаранил сафари-джип с британскими туристами в Танзании

В Танзании слон пошел на таран сафари-джипа, в котором находились туристы из Великобритании. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Daily Mail.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как туристы смеются, наблюдая за слоном, стоящим вдалеке от машины. Однако потом отдыхающие начинают кричать, когда животное внезапно бросается к машине. Слон врезается в грузовик, разбивает окно и трясет машину.
Водителю удалось отвезти туристов в безопасное место, передает издание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
До этого дикий слон напал на автомобиль с российскими туристами на Шри-Ланке. Животное подошло к машине, разбило стекло и попыталось ее перевернуть. Местные жители объяснили, что слон проголодался и искал фрукты.
В Таиланде произошло смертельное нападение дикого слона на иностранного туриста. Взрослый самец внезапно бросился к мужчине, поднял его хоботом, с силой швырнул на землю и нанес несколько смертельных ударов ногами.