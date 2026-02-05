В Приморье врачи спасли женщину с огромной опухолью в мозге

Пациентка рассказала врачам о слабости в руке и ноге. В результате диагностики у нее выявили новообразование головного мозга, сопоставимое по размеру с крупным мужским кулаком. Его объем был критическим, в любой момент у женщины могла случиться кома. Требовалась срочная операция.
«Опухоль находилась в функционально важной зоне мозга, рядом с новообразованием располагались крупные сосуды, повреждение которых могло привести к летальному исходу. Наряду с золотыми руками врачу требовалась особая точность», — рассказал главный врач Андрей Кузьмин.
Операция продлилась восемь часов. Сейчас пациентка проходит реабилитацию для скорейшего возвращения к привычной жизни.