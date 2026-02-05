Экс-чиновник Росавтотранса ответит за взятки на «липовые» права в Приморье

Из-за действий бывшего зама директора филиала «Росавтотранса» на дорогах Приморья появились водители с «липовыми» допусками к опасным грузам. Его обвиняют в создании коррупционной схемы по продаже свидетельств тем, кто не сдал экзамен, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«По версии следствия, в период с сентября 2024 года по январь 2025 года фигурант получил от представителей учреждений дополнительного профессионального образования по подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, взятки за успешное прохождения экзамена на право перевозки опасных грузов», — говорится в сообщении.
Общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей. Преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. В рамках дела на имущество фигуранта наложен арест на сумму более 15 млн рублей.
Уголовное дело в отношении самого экс-чиновника уже направлено в Первореченский районный суд Владивостока. Прокуратура Приморского края также подала в суд гражданские иски с требованием аннулировать все незаконно выданные свидетельства. Результаты их рассмотрения находятся на контроле ведомства.
Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя дальневосточного филиала ФБУ «Росавтотранс» в Приморье. Фигурантка, являясь должностным лицом, в период с 2023 по 2024 год получала взятки в виде денег через посредников, которые действовали в интересах обучающихся, заинтересованных в получении свидетельства о подготовке водителей по перевозке опасных грузов.