Омский «Авангард» может досрочно выйти в плей-офф Кубка Гагарина-2026

Для этого необходимо вечером не проиграть в основное время «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Если «ястребы» наберут хотя бы очко, то станут недосягаемы для идущего на 9-м месте конференции хабаровского «Амура»: математический максимум очков, который могут набрать дальневосточники, равняется 75. Именно столько баллов сейчас у «Авангарда».