Омский «Авангард» может досрочно выйти в плей-офф Кубка Гагарина-2026

Уже сегодня, 5 февраля, омский «Авангард» может досрочно стать участником плей-офф Кубка Гагарина-2026.
Для этого необходимо вечером не проиграть в основное время «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Если «ястребы» наберут хотя бы очко, то станут недосягаемы для идущего на 9-м месте конференции хабаровского «Амура»: математический максимум очков, который могут набрать дальневосточники, равняется 75. Именно столько баллов сейчас у «Авангарда».
На данный момент только одна команда КХЛ стала участником плей-офф Кубка Гагарина — это магнитогорский «Металлург». Уральцы — единственная команда в российском хоккее, которая участвовала в каждом розыгрыше плей-офф национального чемпионата. Второй такой командой до 2014 года был «Авангард», однако в сезоне-2013/14 «ястребы» не прошли в раунд игр на выбывание.