В Ростове перед судом предстанет женщина по делу о 130 эпизодах наркоторговли

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в 130 эпизодах незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в главке полиции региона.
По данным следствия, 22-летняя женщина пыталась наладить систему нелегального сбыта психоактивных веществ с использованием интернета и метода тайников-закладок на территории города.
В рамках оперативных мероприятий полицией было изъято более 120 граммов трех видов запрещенных веществ. Также были обнаружены предметы, предположительно использовавшиеся для фасовки и хранения наркотиков: электронные весы, мотки изоленты и большое количество зип-пакетов.
Следствием было окончено расследование по статьям Уголовного кодекса, связанным с попыткой организации сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах. Дело включает 29 эпизодов по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и 101 эпизод по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.
После предъявления обвинения по всем эпизодам уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для дальнейшего рассмотрения.
