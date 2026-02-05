В Ростове перед судом предстанет женщина по делу о 130 эпизодах наркоторговли

Следствием было окончено расследование по статьям Уголовного кодекса, связанным с попыткой организации сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах. Дело включает 29 эпизодов по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и 101 эпизод по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.