Хабаровский музыкальный театр отправится на гастроли в Приморье

Хабаровский музыкальный театр выступит на сцене Мариинского во Владивостоке. В творческую поездку отправятся 128 человек.

Источник: Российская газета

С 12 по 15 марта музыкальный театр представит приморской публике оперетты, мюзиклы и концерты.

Впервые хабаровские артисты покажут в Приморье оперетту «Сильва», которая считается символом театра. Именно с нее начинался Хабаровский музыкальный сто лет назад. По словам худрука Никиты Туранова, прошлые гастроли в Мариинском театре показали, что зрители Владивостока ценят оперетты за легкость и ощущение праздника.

В Приморский край планируют взять 128 человек: артистов хора и балета, вокалистов, технических специалистов и художественно-руководящий состав.