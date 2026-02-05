Хабаровский музыкальный театр отправится на гастроли в Приморье

Впервые хабаровские артисты покажут в Приморье оперетту «Сильва», которая считается символом театра. Именно с нее начинался Хабаровский музыкальный сто лет назад. По словам худрука Никиты Туранова, прошлые гастроли в Мариинском театре показали, что зрители Владивостока ценят оперетты за легкость и ощущение праздника.