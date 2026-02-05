Маск запустил Starlink в Таджикистане

«Теперь Starlink доступен в Таджикистане», — сообщил он в соцсетях.
С 13 августа прошлого года Starlink официально также начал работать в Казахстане.
Ранее сообщалось, что все терминалы спутниковой системы Starlink, используемые на территории Украины, должны пройти обязательную верификацию.
