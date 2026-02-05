Ричмонд
Маск запустил Starlink в Таджикистане

Система спутниковой связи Starlink теперь доступна в Таджикистане.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, основатель компании SpaceX, объявил о запуске системы спутниковой связи Starlink в Таджикистане.

«Теперь Starlink доступен в Таджикистане», — сообщил он в соцсетях.

С 13 августа прошлого года Starlink официально также начал работать в Казахстане.

Ранее сообщалось, что все терминалы спутниковой системы Starlink, используемые на территории Украины, должны пройти обязательную верификацию.

