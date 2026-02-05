Ричмонд
полупрозрачная облачность
Магнитная буря началась на Земле

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Земле начались магнитные бури, которые пока оцениваются как слабые, но в течение суток могут усилиться до средней или сильной интенсивности.

По данным исследователей, буря не имеет одной резко выраженной причины, она является общей реакцией магнитосферы на крайне высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала февраля. Спусковым механизмом, как отметили в лаборатории, стал приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время вспышки класса X8.1, крупнейшей за последние полтора года.

Ученые уточнили, что в ночной зоне западного полушария уже наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня интенсивности, и ярко светят над всей Канадой и северными штатами США. Для России, по их словам, эффект проявится примерно через десять часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны.

Специалисты предупреждают, что хотя бури пока считаются слабыми, усиление их влияния может затронуть не только технику, но и состояние людей, особенно метеочувствительных, передает Telegram-канал лаборатории.

Ранее ученые из Института прикладной геофизики сообщили, что 1 февраля на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Все вспышки были зарегистрированы в активной области 4366.

Новые наблюдения и данные гравитационно-волновых детекторов подтвердили существование блуждающих черных дыр — космических тел, которые могут быть выброшены из своих галактик и перемещаться по Вселенной с колоссальной скоростью после мощных катастроф.

