Магнитная буря началась на Земле

По данным исследователей, буря не имеет одной резко выраженной причины, она является общей реакцией магнитосферы на крайне высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала февраля. Спусковым механизмом, как отметили в лаборатории, стал приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время вспышки класса X8.1, крупнейшей за последние полтора года.