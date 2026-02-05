Белоруска Арина Соболенко снялась с турнира после поражения в финале Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от участия в турнире WTA-1000 в Дохе, который начнется 8 февраля.
WTA сообщает, что Арина объяснила это изменением в своем расписании. Это было ожидаемо. Еще во время Australian Open тренер теннисистки Антон Дубров говорил, что она проводит слишком много турниров и эмоционально выгорает. А это не дает возможности подойти более свежей к престижным стартам, в том числе из серии «Большого шлема». Поэтому расписание надо разгрузить.
В этой связи первыми кандидатами на пропуск были февральские турниры в Дохе и Дубае, которые после энергозатратной австралийской серии Арине в последние годы вообще не удаются. Например, в 2025 году она проиграла первый же матч в Дохе — Екатерине Александровой, а в Дубае вылетела из борьбы во втором своем матче от Клары Таусон.
Так что отказ от игр в Дохе был предсказуем. Где Арина сыграет следующий раз, узнаем уже скоро. Турнир в Дубае начнется 15 февраля, официальной информации о том, сыграет ли там Арина пока нет.
