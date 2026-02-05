Белоруска Арина Соболенко снялась с турнира после поражения в финале Australian Open

WTA сообщает, что Арина объяснила это изменением в своем расписании. Это было ожидаемо. Еще во время Australian Open тренер теннисистки Антон Дубров говорил, что она проводит слишком много турниров и эмоционально выгорает. А это не дает возможности подойти более свежей к престижным стартам, в том числе из серии «Большого шлема». Поэтому расписание надо разгрузить.