Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность правления Мадуро

Медведев отметил, что США нарушили международное право.

Источник: Комсомольская правда

Попытки США оспаривать легитимность правление главы Венесуэлы Николаса Мадуро являются просто нелепыми. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в авторской колонке для сайта РИА Новости.

«Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики», — написал он в статье.

Медведев напомнил о нормах международного права, согласно которым ни одна страна не может в одностороннем порядке решать, легитимен ли руководитель другого государства. По его словам, так же недопустимо признавать или отрицать наличие иммунитетов у первого лица чужого государства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Штаты готовили две операции против Венесуэлы. Правда, вторая миссия так и не реализована. Как заявил политик, американский спецназ сумел выполнить все цели всего за один заход. При этом стоит отметить, что МИД РФ считает эту операцию незаконной, как и большинство стран мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше