Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность правления Мадуро

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Штаты готовили две операции против Венесуэлы. Правда, вторая миссия так и не реализована. Как заявил политик, американский спецназ сумел выполнить все цели всего за один заход. При этом стоит отметить, что МИД РФ считает эту операцию незаконной, как и большинство стран мира.