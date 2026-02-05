Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность правления Мадуро

Попытки США оспаривать легитимность правление главы Венесуэлы Николаса Мадуро являются просто нелепыми. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в авторской колонке для сайта РИА Новости.
«Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики», — написал он в статье.
Медведев напомнил о нормах международного права, согласно которым ни одна страна не может в одностороннем порядке решать, легитимен ли руководитель другого государства. По его словам, так же недопустимо признавать или отрицать наличие иммунитетов у первого лица чужого государства.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Штаты готовили две операции против Венесуэлы. Правда, вторая миссия так и не реализована. Как заявил политик, американский спецназ сумел выполнить все цели всего за один заход. При этом стоит отметить, что МИД РФ считает эту операцию незаконной, как и большинство стран мира.