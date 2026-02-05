Ричмонд
Стармер во время допроса по делу Эпштейна хватал себя за руки, чтобы они не дрожали

На опубликованных в Сети кадрах видно, что дрожь в руках премьера была настолько сильная, что политик буквально закрыл руку другой рукой, а после положил их на стол в попытках скрыть свое волнение. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее Кир Стармер заявил, что бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля из-за его связи с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле несовершеннолетними. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Стармер также призвал брата короля Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Джеффри Эпштейном.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Джеффри Эпштейн якобы был шпионом России. Он предложил проверить происхождение самого польского политика.

