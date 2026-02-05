Американский клен в России приравняли к борщевику и предложили несколько мер

Ясенелистный клен и борщевик Сосновского могут официально признать вредными для российских лесов и подлежащими уничтожению. Такие положения содержатся в проекте перечня инвазивных растений, подготовленном Рослесхозом в рамках нового федерального закона, вступающего в силу с 1 марта, передает Коммерсантъ.
Проект приказа опубликован 4 февраля на портале regulation.gov.ru. В нем указаны два вида растений, «способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам», — американский клен и борщевик Сосновского. Документ предписывает выявлять, предотвращать распространение и уничтожать эти растения в каждом лесном районе страны.
Всего Рослесхоз выделяет 43 лесных района — от северо-таежных территорий европейской части России до южноуральских лесостепей. По данным ведомства, чужеродные растения уже зафиксированы примерно в трети из них.
Перечень разработан во исполнение федерального закона № 294, подписанного президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года. Документ обязывает владельцев земельных участков и пользователей публичных сервитутов уничтожать борщевик и другие инвазивные виды. За бездействие предусмотрены штрафы: от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. — для должностных лиц и от 400 тыс. до 700 тыс. рублей — для юридических лиц. В отдельных случаях суд может принять решение об изъятии участка.
При этом регионам разрешено самостоятельно утверждать списки инвазивных растений и размеры штрафов. Так, в ноябре 2025 года департамент природопользования Москвы включил ясенелистный клен в городской перечень вредных видов. В столице ранее заявляли о планах полностью избавиться от этого дерева в течение десяти лет. Аналогичные списки готовятся и в других субъектах, в том числе в Башкирии, где власти также намерены узаконить борьбу с борщевиком.
Эксперты называют ясенелистный клен одной из самых серьезных экологических проблем. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко отметил, что это фактически единственное по-настоящему инвазивное дерево, от которого следует избавляться не только в лесах, но и в городах. По его словам, клен активно вытесняет местные виды.
Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм считает, что ясенелистный клен представляет угрозу для всей средней полосы России. По его оценке, этот вид подавляет аборигенную растительность, и от него необходимо отказаться в пользу местных пород деревьев. Он добавил, что такую позицию разделяет научный совет по лесу РАН.
В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать татарский клен, ясень и вяз, а также уделять больше внимания уходу за уже существующими зелеными насаждениями, который, по словам экспертов, часто остается формальным.
Читайте также: В Харьковской области ликвидирован печально известный командир расчета БПЛА ВСУ.