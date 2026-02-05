Американский клен в России приравняли к борщевику и предложили несколько мер

При этом регионам разрешено самостоятельно утверждать списки инвазивных растений и размеры штрафов. Так, в ноябре 2025 года департамент природопользования Москвы включил ясенелистный клен в городской перечень вредных видов. В столице ранее заявляли о планах полностью избавиться от этого дерева в течение десяти лет. Аналогичные списки готовятся и в других субъектах, в том числе в Башкирии, где власти также намерены узаконить борьбу с борщевиком.