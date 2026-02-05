Россияне за прошлый год приобрели препараты от анемии на 16 млрд рублей

Анемия чаще проявляется осенью и зимой из-за снижения ресурсов организма и нехватки витамина D, что приводит к повышенной утомляемости. Также проблема усугубляется несбалансированным питанием: быстрые блюда и полуфабрикаты не обеспечивают необходимые микро- и макроэлементы. Количество людей с дефицитом железа увеличилось в два раза по сравнению с 2024-м. Для восполнения железа врачи советуют включать в рацион говядину, устрицы, чечевицу, шпинат и гречку вместо чрезмерного употребления препаратов.