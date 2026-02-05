Россияне за прошлый год приобрели препараты от анемии на 16 млрд рублей

Проблемы с ферритином особенно обострились к осени, когда россияне стали активно восполнять дефицит железа через добавки. Продажи препаратов выросли на 54%, а только в Москве было куплено 644 тысячи упаковок. По всей России суммарно россияне приобрели БАДы и лекарства на 16,4 млрд рублей, по данным госсистемы маркировки.
Анемия чаще проявляется осенью и зимой из-за снижения ресурсов организма и нехватки витамина D, что приводит к повышенной утомляемости. Также проблема усугубляется несбалансированным питанием: быстрые блюда и полуфабрикаты не обеспечивают необходимые микро- и макроэлементы. Количество людей с дефицитом железа увеличилось в два раза по сравнению с 2024-м. Для восполнения железа врачи советуют включать в рацион говядину, устрицы, чечевицу, шпинат и гречку вместо чрезмерного употребления препаратов.
Ранее Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку производственных мощностей компании «Миофарм» и её контрактных поставщиков. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, включая несоблюдение санитарных норм и правил хранения готовой продукции. На «Королёвфарм», где производились БАДы «Омега 3» и «Омега 950», обнаружили нарушения технологии изготовления желатиновой оболочки и отсутствие контроля условий хранения.
