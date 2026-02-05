Светофоры переведены в режим жёлтого мигания на время снегопада во Владивостоке — список

В условиях снегопада во Владивостоке ряд светофоров временно переведён в режим жёлтого мигания. Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и повышения безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.
Режим действует на следующих участках:
Перекрёсток ул. Горной и Луговой; Перекрёсток ул. Карской и Луговой; Перекрёсток ул. Нейбута и Ладыгина; Перекрёсток ул. Нейбута и Адмирала Кузнецова; Перекрёсток ул. Жигура, Аллилуева и Тобольской; На пешеходном переходе в районе кольца ул. Суханова — Уборевича; Ул. Котельникова, 16, остановка «Школа милиции»; Ул. Гоголя, 39; Перекрёсток улиц Луцкого и Суханова; Перекрёсток улиц Доскутова и Выселковой (Китай-город);
Напомним, на дорогах краевого центра работают 258 сотрудников по уборке территорий и 169 единиц спецтехники: пескоразбрасывающие машины, тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и дежурные машины.
По прогнозам синоптиков, осадки закончатся вечером.