На Украине рассказали о проблемах жителей с психикой: к чему это приведет

Напомним, много говорят и о психическом здоровье военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне военный психиатр Радослав Творус решил предупредить Польшу. По его словам, эта страна должна быть готова к тому, что после завершения конфликта на Украине на ее территорию может прибыть большое количество украинских военнослужащих, страдающих психическими расстройствами.