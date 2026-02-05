На Украине рассказали о проблемах жителей с психикой: к чему это приведет

Все жители Украины имеют проблемы с психикой, а в дальнейшем их ожидает проблема с физическим здоровьем, вызванная постоянным стрессом. Такой прогноз сделал известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
«У всех жителей Украины уже есть проблемы с психическим здоровьем и однозначно нарастают проблемы с телесным здоровьем», — сказал врач в интервью украинскому YouTube-каналу «Разные люди».
По его словам, проблемы с физическим здоровьем «нарастают стремительно», и именно они станут «чуть ли не определяющим фактором всей жизни» на Украине.
Комаровский указывает на возможный рост числа заболеваний сердца, сосудов и онкологических болезней. Все это врач связывает со стрессом из-за боевых действий.
Напомним, много говорят и о психическом здоровье военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне военный психиатр Радослав Творус решил предупредить Польшу. По его словам, эта страна должна быть готова к тому, что после завершения конфликта на Украине на ее территорию может прибыть большое количество украинских военнослужащих, страдающих психическими расстройствами.