В Башкирии диспансеризация стала более подробной с нового года

С начала 2026 года в Башкирии изменился список обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, эти поправки должны помочь обнаруживать болезни на ранних стадиях и сделать профилактическую медицину доступнее для всех жителей.
Главные нововведения касаются разных возрастных групп. Так, для людей от 18 до 40 лет теперь включен анализ на липопротеид (а), который показывает риск возникновения инфаркта и инсульта. Кроме того, для граждан до 39 лет исследование липидного профиля (уровня жиров в крови) будет проводиться раз в шесть лет, а после 40 лет — каждые три года. Это важно для профилактики атеросклероза.
Женщинам в возрасте от 21 до 49 лет добавили ПЦР-тест на вирус папилломы человека. Мужчинам старше 45 лет теперь обязательно предложат сдать кровь на простатспецифический антиген (ПСА) для проверки здоровья предстательной железы.
Для участников специальной военной операции предусмотрены особые условия. На первом этапе диспансеризации они обязательно беседуют с медицинским психологом. А если потребуется госпитализация, у них будет преимущественное право лечь в одно- или двухместную палату.
В этом году на бесплатное комплексное обследование могут прийти те, кто родился в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах, а также все, кто старше 1986 года рождения. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой человек прикреплен. Для граждан старше 75 лет и людей с инвалидностью медики готовы выехать на дом, чтобы взять необходимые анализы.
Эти изменения стали частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Те жители республики, кто по возрасту не подходит для диспансеризации в этом году, могут обратиться в Центры здоровья и пройти профилактический осмотр по полису ОМС.
