В Башкирии диспансеризация стала более подробной с нового года

Главные нововведения касаются разных возрастных групп. Так, для людей от 18 до 40 лет теперь включен анализ на липопротеид (а), который показывает риск возникновения инфаркта и инсульта. Кроме того, для граждан до 39 лет исследование липидного профиля (уровня жиров в крови) будет проводиться раз в шесть лет, а после 40 лет — каждые три года. Это важно для профилактики атеросклероза.