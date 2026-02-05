В Омской области в два раза взлетел в цене популярный овощ

В Омской области замечено существенное повышение цен на огурцы. Как обратил внимание «СуперОмск», судя по данным Омскстата, за пару месяцев этот популярный овощ стал в два раза дороже.
Так, по данным Омскстата, по состоянию на понедельник, 2 февраля 2026 года, килограмм огурцов в Омске в среднем продавали по 332,81 рубля, тогда как 1 декабря 2025-го то же количество огурцов можно было в среднем приобрести за 153,23 рубля, то есть более чем в два раза дешевле. Судя по динамике цен, самый большой скачок (+26% за неделю) наблюдался в период с 15 по 22 декабря. После этого овощ еженедельно прибавлял в цене от 5 до 11%.
Что касается помидоров, они в декабре дешевели, под конец года стали расти в цене и дорожали весь январь, но в последнюю неделю сбавили в стоимости примерно 4%. На 2 февраля кило помидоров в Омске можно было купить в среднем за 239,17 рубля (+12,8 рубля к 1 декабря).