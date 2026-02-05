В Омской области в два раза взлетел в цене популярный овощ

Так, по данным Омскстата, по состоянию на понедельник, 2 февраля 2026 года, килограмм огурцов в Омске в среднем продавали по 332,81 рубля, тогда как 1 декабря 2025-го то же количество огурцов можно было в среднем приобрести за 153,23 рубля, то есть более чем в два раза дешевле. Судя по динамике цен, самый большой скачок (+26% за неделю) наблюдался в период с 15 по 22 декабря. После этого овощ еженедельно прибавлял в цене от 5 до 11%.