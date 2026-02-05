В такую погоду еще и без электричества: Где в Кишиневе массово отключают свет — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 5 февраля 2026.
Центр.
ул. Чирешилор, 29, 39−53, 61, 61A, 40, 46−56, 60, 64−66, Др. Виилор, 26a, 26A, 26/2, Г. Менюк, 37−39, Нукарилор, 1, 5−9, 11, 11/2, 23, 8−30, пер. Нукарилор, 1, 6, Т. Аман, 5−7, 12−16, В. Келтуялэ, 1−5, 7, 9/2, 21−23, 2, 2A, B, D, G, J, V — с 08:50 до 13:00.
ул. Академией, 2, 4, 6/1, 6/2, 8/2, Г. Асаки, 29, 31/1, 49A, 49B, 51, 52, 61, 63, 65, Л. Качиньского, 4/4, Помилор, 2, В. Докучаева, 1, 1A, 1B, ⅓, 999, В. Короленко, 1 — с 13:00 до 17:00.
Чирешилор, 29A, 31−37, Лакулуй, 20, 42−62, 70, 31−53, 57−65, 67/1 — с 09:00 до 16:30.
Чеканы.
М. чел Бэтрын, 8/1, 8/3, 10, 10A, 10/2, 10/3, 9999, П. Заднипру, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3, Дж. Латинэ, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21/1, М. чел Бэтрын, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 9999 — с 11:00 до 17:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.
Об этом ранним утром в четверг заявил мэр столицы Ион Чебан (далее…).
В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.
14-летняя Корина Нямцу пропала в июне, а 19-летний Вадим Брага — в марте прошлого года (далее…).
Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.
Очень часто пациенты следуют за врачом, где бы он не работал (далее…).