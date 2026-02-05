Первые соревнования остановили на Олимпиаде из-за отключения света

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии произошёл технический сбой, из-за которого пришлось прервать первые соревнования. Матч по керлингу среди смешанных пар остановили из-за проблем с освещением на арене.
Игры в групповом этапе стартовали в среду, но спустя некоторое время после начала матчей на стадионе погас свет. Соревнования приостановили примерно на пять минут, пока неисправность не устранили.
Инцидент произошёл на исторической арене в Кортина-д’Ампеццо, построенной ещё в 1954 году. Официальное открытие Олимпиады запланировано на пятницу, 6 февраля.
Напомним, к соревнованиям по керлингу не были допущены российские спортсмены.
