Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые соревнования остановили на Олимпиаде из-за отключения света

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии произошёл технический сбой, из-за которого пришлось прервать первые соревнования.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии произошёл технический сбой, из-за которого пришлось прервать первые соревнования. Матч по керлингу среди смешанных пар остановили из-за проблем с освещением на арене.

Игры в групповом этапе стартовали в среду, но спустя некоторое время после начала матчей на стадионе погас свет. Соревнования приостановили примерно на пять минут, пока неисправность не устранили.

Инцидент произошёл на исторической арене в Кортина-д’Ампеццо, построенной ещё в 1954 году. Официальное открытие Олимпиады запланировано на пятницу, 6 февраля.

Напомним, к соревнованиям по керлингу не были допущены российские спортсмены.

Читайте также: «Травма Петросян перед Олимпиадой-2026: угроза надеждам на победу в фигурном катании».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.