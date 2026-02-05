Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ указал на несостыковки слов и действий США в отношении России

Лавров: Некоторые действия США не вяжутся с заявлениями о сотрудничестве с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые действия властей Соединенных Штатов Америки не очень вяжутся с заявлениями о возможностях экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее Лавров отметил, что вопрос возобновления регулярного авиасообщения с Соединёнными Штатами включён в повестку двусторонних переговоров. Это нужно не только для нормальной работы дипломатических миссий, но и для развития контактов, о расширении которых говорит Вашингтон.

До этого российский дипломат заявил, что Россия видит желание США возобновить работу посольств в обеих странах. Сергей Лавров напомнил, что препятствия для работы посольства России в США начала создавать еще администрация Барака Обамы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше