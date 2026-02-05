МИД РФ указал на несостыковки слов и действий США в отношении России

Некоторые действия властей Соединенных Штатов Америки не очень вяжутся с заявлениями о возможностях экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Лавров отметил, что вопрос возобновления регулярного авиасообщения с Соединёнными Штатами включён в повестку двусторонних переговоров. Это нужно не только для нормальной работы дипломатических миссий, но и для развития контактов, о расширении которых говорит Вашингтон.
До этого российский дипломат заявил, что Россия видит желание США возобновить работу посольств в обеих странах. Сергей Лавров напомнил, что препятствия для работы посольства России в США начала создавать еще администрация Барака Обамы.