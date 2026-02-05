МИД РФ указал на несостыковки слов и действий США в отношении России

Ранее Лавров отметил, что вопрос возобновления регулярного авиасообщения с Соединёнными Штатами включён в повестку двусторонних переговоров. Это нужно не только для нормальной работы дипломатических миссий, но и для развития контактов, о расширении которых говорит Вашингтон.