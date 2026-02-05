Ричмонд
Россиянам может грозить штраф до 700 тысяч рублей за отказ вырубки опасного растения: вот о чем идет речь

Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за отказ вырубки американского клена.

Источник: Комсомольская правда

Американский ясенелистный клен в России признан растением-вредителем, как и борщевик Сосновского. Рослесхоз требует его уничтожения. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Россиян предупредили, что им может грозить штраф до 700 тысяч рублей за отказ от вырубки опасного растения на своем садовом участке.

«Документ разработан в рамках вступающего 1 марта в силу федерального закона, который грозит владельцам участков штрафами до 700 тыс. руб. за попустительство борщевику и другим вредным растениям», — говорится в материале издания.

Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм заявил, что растение опасно для лесов и городских насаждений.

Ранее KP.RU перечислил основные опасности борщевика. Аналитики издания подчеркивают, что ожог от этого растения может довести до больничной койки. Именно поэтому власти призывают уничтожить растения на своем садовом участке.