Кто наживается на лекарствах? Власти обещают опубликовать «чёрный список» аптек

Абсолютным лидером по числу нарушений стал Ташкент. В столице выявили 173 аптеки, где в 131 219 случаях цены на лекарства были завышены. В денежном выражении это 1,4 млрд сумов.
На втором месте — Навоийская область с 79 аптеками, практиковавшими завышение цен. Третью строчку заняла Ташкентская область — 63 аптеки. И, судя по всему, это лишь вершина айсберга.
В Комитете по конкуренции заявили, что работа по выявлению таких нарушений будет продолжена, а к аптекам, игнорирующим требования законодательства, будут применяться меры.
Но, пожалуй, самый важный момент — реакция чиновников на давний вопрос пользователей: почему не публикуется список аптек, которые завышают цены, чтобы люди могли просто обходить их стороной. В Комитете пообещали начать публиковать такие списки в открытом доступе. Обещание, которого ждали давно.
Чиновники также сообщили, что излишне полученные суммы были пересчитаны в пользу потребителей. Правда, как именно это было сделано — остаётся загадкой. Не поясняется ни механизм возврата, ни то, каким образом удалось установить всех покупателей, приобретавших лекарства по завышенным ценам.
В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Но если списки аптек-нарушителей действительно станут публичными, у потребителей наконец появится простой и действенный инструмент — голосовать кошельком и обходить такие аптеки стороной.