Скорость не установили, но виновного нашли: в соцсетях обсуждают странное решение суда по резонансному ДТП в Ташкенте

Тогда по всем пабликам разлетелись жуткие кадры премиального внедорожника Lixiang L9, буквально разорванного на части после ДТП.
Судя по видео, появившемуся в сети сразу после аварии, автомобиль L9 двигался с серьёзным превышением скорости. В соцсетях активно обсуждалась версия, что скорость могла достигать 150 км/ч, что и стало, по мнению пользователей, ключевой причиной произошедшего.
Однако спустя несколько месяцев суд вынес решение, которое для многих стало неожиданным. Виновником ДТП был признан водитель автомобиля BYD, а сумма ущерба, подлежащая возмещению, составила 800 млн сумов.
Наибольшее недоумение у пользователей вызвал один момент в судебном решении: следствию не удалось установить фактическую скорость Lixiang L9, и в материалах дела в качестве основы была принята разрешённая скорость — 60 км/ч. Именно эта формулировка и стала причиной шквала вопросов и обвинений в «странности» приговора.
На фоне бурных обсуждений в соцсетях ситуацию прокомментировали в пресс-службе Ташкентских городских судов.
В ведомстве отметили, что в соцсетях сейчас активно распространяется версия о том, что Lixiang L9 якобы двигался со скоростью не менее 150 км/ч, тогда как в судебной автотехнической экспертизе фигурирует показатель 60 км/ч, на основании чего виновным признан водитель автомобиля BYD.
На самом деле, как подчеркнули в суде, экспертиза не смогла установить реальную скорость движения Lixiang L9 в момент ДТП. Тем не менее эксперты пришли к выводу, что даже при скорости 60 км/ч водитель L9 не имел возможности предотвратить аварию.
Отдельно суд прокомментировал и эмоциональные утверждения пользователей о том, что Lixiang L9 якобы «уничтожил половину другого автомобиля». В ведомстве назвали такие формулировки преувеличением, уточнив, что серьёзные повреждения в результате ДТП получил именно автомобиль Lixiang L9, а не другая машина.
Сообщается также, что водитель Lixiang L9 отделался лёгкими телесными повреждениями. Данных о других пострадавших или погибших в материалах дела нет.
Причиной дорожно-транспортного происшествия суд признал опасное изменение направления движения водителем автомобиля BYD, который перестраивался в сторону полосы, по которой двигался Lixiang L9. В отношении него было назначено административное наказание и определено взыскание ущерба.
В суде напомнили, что любая из сторон, не согласная с решением, имеет право обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции, где жалоба будет рассмотрена в установленном порядке.
И всё же после всех этих объяснений остаётся один логичный вопрос: почему специалисты не смогли установить скорость Lixiang L9, если авария произошла на проспекте Мустакиллик, в районе станции метро «Пушкинская», где установлены десятки камер видеонаблюдения и фиксации нарушений? Ответа на него в официальных разъяснениях пока так и не прозвучало.