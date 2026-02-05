Скорость не установили, но виновного нашли: в соцсетях обсуждают странное решение суда по резонансному ДТП в Ташкенте

И всё же после всех этих объяснений остаётся один логичный вопрос: почему специалисты не смогли установить скорость Lixiang L9, если авария произошла на проспекте Мустакиллик, в районе станции метро «Пушкинская», где установлены десятки камер видеонаблюдения и фиксации нарушений? Ответа на него в официальных разъяснениях пока так и не прозвучало.