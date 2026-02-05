«Шайтан-трусы», гольф-курорт и букеты из денег: новости Узбекистана на 5 февраля

В социальных сетях в последние недели начала распространяться информация о том, что в некоторых школах якобы снова заговорили о возвращении к бумажным дневникам и классным журналам. Авторы таких сообщений утверждали, что электронные системы дают сбои, не у всех родителей есть стабильный доступ к интернету, а учителям приходится дублировать данные сразу в нескольких форматах. В отдельных публикациях даже звучал аргумент о том, что «бумага надёжнее», а цифровые платформы якобы усложняют контроль за учебным процессом.