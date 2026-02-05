«Шайтан-трусы», гольф-курорт и букеты из денег: новости Узбекистана на 5 февраля

Сегодня у нас в меню всё, за что мы любим местные новости: «шайтан-трусы», букеты из денег, грейпфрут с национальной идентичностью, ночные гонщики, таксисты-домогатели, перевёрнутые грузовики без пострадавших (чудо!), гольф-курорты мирового уровня и, конечно, 23 ребёнка в одном «Дамасе» — потому что зачем мелочиться.
А ещё немного переписи, немного опровержений из министерств и напоминание о том, что красный свет — это всё-таки сигнал, а не рекомендация. В общем, обычный день.
«Шайтан-трусы» не пройдут: в Ташкенте магазин женской одежды могут наказать за нестандартную рекламу.
В Ташкенте разгорается очередной спор вокруг границ допустимого креатива в рекламе. Комитет по конкуренции составил административный протокол в отношении магазина женской одежды LADY EVA из-за рекламного контента, размещённого в Instagram. Какой именно видеоролик стал поводом для разбирательства, пока не уточняется — на странице магазина опубликовано множество видео в весьма необычной стилистике (на скрепке один из них).
Букет, который не завянет: в Узбекистане к 14 февраля набирают популярность букеты из купюр.
В Узбекистане в преддверии Дня всех влюблённых набирает популярность необычный, но при этом весьма практичный вариант подарка — букеты из денежных купюр. В социальных сетях уже активно распространяются фото и видео, на которых деньги складывают в форме цветов и оформляют как полноценный букет.
«Красный — не повод ждать»: ночной заезд в Ташкенте закончился ДТП.
В социальных сетях появилось очередное видео из Ташкента, на котором любитель ночных гонок и проезда перекрёстков на красный свет устроил дорожно-транспортное происшествие.
Как отличить регистратора от мошенника: в Комитете по статистике объяснили правила второго этапа переписи.
Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, и до 28 февраля в Узбекистане проходит второй этап переписи населения. В этот период регистраторы — представители махаллей — будут обходить домохозяйства и вносить данные в электронную систему с использованием планшетных устройств.
Импортозамещение по-фруктовому: в стране появился грейпфрут «Узбегим».
Если вы вдруг думали, что отечественные учёные заняты исключительно отчётами и совещаниями, спешим разочаровать. Сегодня стало известно, что узбекские селекционеры вывели новый сорт грейпфрута под названием «Узбегим». То есть теперь у нас есть свой, родной грейпфрут. Без импорта. Почти национальное достояние.
В Ташкенте таксиста арестовали на пять суток за домогательства к пассажирке.
Янгихаётский районный суд города Ташкента рассмотрел очередное дело о сексуальных домогательствах со стороны таксиста в отношении пассажирки.
В Ташкентской области могут построить гольф-курорт мирового уровня.
Малайзийская компания Spora Global Sdn Bhd намерена реализовать в Узбекистане масштабный проект по строительству гольф-курортного комплекса. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё» при Министерстве иностранных дел Узбекистана.
В Ташкентской области произошло серьёзное ДТП с перевернувшимся грузовиком — пострадавших нет.
Накануне в социальных сетях появились кадры серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ташкентской области. На видео были запечатлены несколько повреждённых легковых автомобилей, а также крупный грузовик, перевернувшийся на проезжей части.
Бумажные дневники не возвращаются в школы: в Минобразования опровергли слухи из соцсетей.
В социальных сетях в последние недели начала распространяться информация о том, что в некоторых школах якобы снова заговорили о возвращении к бумажным дневникам и классным журналам. Авторы таких сообщений утверждали, что электронные системы дают сбои, не у всех родителей есть стабильный доступ к интернету, а учителям приходится дублировать данные сразу в нескольких форматах. В отдельных публикациях даже звучал аргумент о том, что «бумага надёжнее», а цифровые платформы якобы усложняют контроль за учебным процессом.
23 ребёнка в одном «Дамасе»: опасная практика развозки детей снова всплыла в Узбекистане.
Очередное дно продолжают пробивать водители, обслуживающие детские сады и группы продлённого дня на своих «Дамасах». О проблеме такой «развозки» мы писали уже не раз: по договорённости с руководством детских садов родители вынуждены отправлять детей в откровенно небезопасных автомобилях, куда малышей буквально набивают, словно штабеля дров.