МВД: белорус создал фейковый аккаунт белорусской милиции ради авто

Житель Гомеля создал фейковый аккаунт белорусской милиции ради авто, а его вычислили. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Во время интернет-мониторинга правоохранители нашли в TikTok фейковый аккаунт белорусской милиции с аудиторией около трех тысяч пользователей.
Выяснилось, что профиль создал 19-летний житель Гомеля, использовавший контент из официальных милицейских источников. Гомельчанин признался, что хотел привлечь большую аудиторию, чтобы после переименовать страницу и монетизировать для покупки авто.
— Проводится проверка, действиям молодого человека будет дана правовая оценка, — прокомментировали в МВД.
